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Marvel новые Мстители: что известно о будущем проекте Марвел
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:30

1 мин.

Стали известны подробности о создании новых «Мстителей»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители: Финал»
Фото Кадр из фильма «Мстители: Финал»
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Издание Deadline сообщает, что Шон Леви, ответственный за грядущую премьеру «Дэдпула и Росомахи», может срежиссировать следующий фильм о «Мстителях».

Сейчас Пятая и Шестая фазы Marvel переживают этап переосмысления в связи с увольнением Джонатана Мэйджерса, на персонаже которого строились ближайшие полнометражные проекты студии.

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На данный момент — по информации источников Deadline — известно, что в будущей картине о Мстителях будет более шестидесяти персонажей, включая Тора (Крис Хемсворт), Локи (Том Хиддлстон), Халка (Марк Руффало), Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), Небулы (Карен Гиллан) и Шан-Чи (Симу Лю).

Ранее Роберт Дауни-младший рассказал, что готов вернуться к роли Железного человека.

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