Marvel опубликовал видео о создании второго сезона «Локи»

На официальном YouTube-канале Marvel Entertainment появилось видео о съемках второго сезона «Локи». В ролике создатели проекта и каст рассказывают о том, как строилось продолжение истории.

По словам исполнителя главной роли Тома Хиддлстона, второй сезон «Локи» о том, как бог обмана пытается разобраться в себе: «Он обрел новую семью, отношения в которой можно построить иначе. Локи понимает, что в конечном эта связь все, что имеет значение».

Во втором сезоне Локи к своим ролям вернутся Оуэн Уилсон (Мобиус), Софи Ди Мартино (Сильвия), Гугу Эмбата-Ро (Равонна) и Джонатан Мэйджерс (Канг). Среди присоединившихся к проекту актеров — Ке Хюи Куан, Кейт Дики и Рафаэль Касаль.

Недавно премьера второго сезона «Локи» была перенесена.