Marvel показала трейлер второго сезона «Что, если?»

Marvel Entertainment опубликовала трейлер анимационного сериала-антологии «Что, если?». Проект рассказывает об альтернативных версиях событий, связанных с персонажами киновселенной.

После того как в финале первого сезона «Локи» была открыта мультивселенная, «Что, если?» стал исследовать различные линии времени, где главные моменты из фильмов Marvel происходят иначе. За всем происходящим в проекте следит всеведущий Наблюдатель.

Премьера второго сезона «Что, если?» пройдет 22 декабря.