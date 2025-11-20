Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Маша и Медведи фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:05

1 мин.

Приключенческая комедия «Маша и Медведи» выйдет 20 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Маша и Медведи», реж. Антонина Руже, Наше кино
Фото Кадр из фильма «Маша и Медведи», реж. Антонина Руже, Наше кино

20 ноября в российских кинотеатрах состоится премьера приключенческой комедии «Маша и Медведи». Режиссером фильма выступила Антонина Руже, известная по работе над такими проектами, как «Самый Новый год!» и «Лови момент».

По сюжету Маша объединяется с тремя медведями, чтобы спасти своего брата, оказавшегося под чарами лесной нечисти.

Кто снялся в фильме «Маша и Медведи»

В картине снялись Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков, Александр Жуков, Михаил Орлов, Павел Подкользин и Глеб Богданович.

Трейлер фильма «Маша и Медведи»

Российские экранизации сказок и&nbsp;мультфильмов.5 современных киноадаптаций мультфильмов и сказок
2
ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Читайте далее
Вышел первый кадр 2-го сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

  • shpasic

    сначала за Винни-Пуха возьмутся, имхо

    20.11.2025

  • tatarin

    А когда художественный сериал "Ну, погоди!" снимут? Про чебурашек и коньков горбатых сняли, а чем волк с зайцем хуже?

    20.11.2025