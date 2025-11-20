Приключенческая комедия «Маша и Медведи» выйдет 20 ноября

Сегодня, 16:05
20 ноября в российских кинотеатрах состоится премьера приключенческой комедии «Маша и Медведи». Режиссером фильма выступила Антонина Руже, известная по работе над такими проектами, как «Самый Новый год!» и «Лови момент».
По сюжету Маша объединяется с тремя медведями, чтобы спасти своего брата, оказавшегося под чарами лесной нечисти.
В картине снялись Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков, Александр Жуков, Михаил Орлов, Павел Подкользин и Глеб Богданович.
shpasic
сначала за Винни-Пуха возьмутся, имхо
tatarin
А когда художественный сериал "Ну, погоди!" снимут? Про чебурашек и коньков горбатых сняли, а чем волк с зайцем хуже?
