Приключенческая комедия «Маша и Медведи» выйдет 20 ноября

20 ноября в российских кинотеатрах состоится премьера приключенческой комедии «Маша и Медведи». Режиссером фильма выступила Антонина Руже, известная по работе над такими проектами, как «Самый Новый год!» и «Лови момент».

По сюжету Маша объединяется с тремя медведями, чтобы спасти своего брата, оказавшегося под чарами лесной нечисти.

Кто снялся в фильме «Маша и Медведи»

В картине снялись Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков, Александр Жуков, Михаил Орлов, Павел Подкользин и Глеб Богданович.