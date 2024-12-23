Майки Мэдисон рассказала о съемках откровенных сцен в фильме «Анора»

В спецпроекте Variety Actors on Actors Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в картине Шона Бэйкера «Анора», рассказала, что на съемочной площадке не было координатора интимных сцен.

«Это был мой выбор», — отметила актриса.

Майки Мэдисон объяснила, что во время работы над проектом режиссер картины «Анора» Шон Бэйкер и его жена — продюсер Саманта Куан предложили ей координатора для съемок интимных сцен, однако актриса и Марк Эйдельштейн, сыгравший в «Аноре» сына олигарха Ваню, решили, что смогут выполнить работу без этого специалиста.

Шон Бэйкер считает, что вопрос присутствия координатора интимных сцен в каждом проекте индивидуален, но если актер на нем настаивает, то специалист стопроцентно будет на площадке.

«Первым приоритетом для нас является обеспечение безопасности, защиты, комфорта и включенности актеров в процесс», — подчеркнул постановщик.

Несмотря на то что Майки Мэдисон охарактеризовала съемки откровенных сцен в «Аноре» как «положительный опыт», в сети режиссера проекта раскритиковали за неправильный подход к работе.

С точки зрения некоторых зрителей, Шон Бэйкеру не нужно было предлагать актрисе координатора интимных сцен — специалист должен был быть на съемочной площадке по умолчанию.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни считают, что Майки Мэдисон манипулировали, подведя к удобному решению, а другие настаивают на том, что актриса сделала осознанный выбор.

«Если ей было комфортно, то в чем проблема?» — спросил один из комментаторов.

Координатор интимных сцен Марси Лирофф считает, что Майки Мэдисон имела право принять самостоятельное решение в этом вопросе. С другой стороны, Лирофф отмечает, что координатор интимных сцен нужен на съемочной площадке не только для исполнителей главных ролей.

«Я восхищаюсь Шоном Бэйкером как режиссером, но для меня стало очевидно, что он пренебрегает вопросом динамики власти на съемочной площадке, — рассказала Марси Лирофф. — У актера практически нет возможности отказать тому, у кого есть полномочия нанимать и увольнять».

В этом году картина Шона Бэйкера «Анора» одержала победу на Каннском кинофестивале. По мнению кинокритиков, у фильма есть все шансы получить «Оскар».