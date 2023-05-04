Сегодня, 14:15
Актер и продюсер Майкл Дуглас получит почетную Золотую пальмовую ветвь на 76-м Каннском кинофестивале. Звезду «Основного инстинкта» наградят за выдающуюся карьеру и вклад в кинематограф.
Каннский кинофестиваль 2023 года пройдет с 16 по 27 мая.
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