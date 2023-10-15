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Сегодня, 20:16

Майкл Кейн объявил об окончании актерской карьеры

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Темный рыцарь».
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Майкл Кейн завершил актерскую карьеру в возрасте 90 лет. Его последним фильмом стал «Великий беглец» Оливера Паркера («Как важно быть серьезным»).

События картины разворачиваются в Великобритании 2014 года. 89-летний ветеран Второй мировой войны Бернард Джордан (Кейн) сбегает из дома престарелых для того, чтобы почтить память павших товарищей в годовщину 70-летия высадки в Нормандии.

Вместе с Кейном в фильме снялись Гленда Джексон, Вольф Калер, Джон Стэндинг, Дональд Сейдж Маккей, Уилл Флетчер и Даниэль Виталис.

Майкл Кейн — обладатель двух премий «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильмах «Ханна и ее сестры» Вуди Аллена и «Правила виноделов» Лассе Халльстрема.

Актер наиболее известен по картинам Кристофера Нолана («Престиж», «Интерстеллар», трилогия «Темный рыцарь», «Довод»), всем частям «Иллюзии обмана» и фильму «Обитель проклятых».

В программе BBC Today МКейн сказал, что достиг пика своей карьеры: «Я подумал, у меня есть фильм, в котором я играю главную роль и получил невероятные отзывы... Что я могу сделать, чтобы превзойти это?».

Актер добавил, что не хочет, чтобы его карьера пошла на спад: «Сейчас я могу играть только 90-летних мужчин. Или, может быть, 85-летних. В 90 лет мужчины не играют главные роли, для этого есть молодые красивые мальчики и девочки. Поэтому я подумал, что, возможно, мне лучше уйти с тем, что есть».

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