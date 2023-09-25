«В мое время такого не было». Майкл Кейн не понимает, зачем на съемках нужны координаторы интимных сцен

Силами журналистов издания Daily Mail Майкл Кейн ворвался в полузабытое обсуждение, нужны ли на съемочной площадке координаторы интимных сцен. По словам актера, раньше в индустрии обходились и без них, но сейчас все изменилось: «Кто они такие? В мое время такого не было. Слава богу, мне 90, и я больше не играю любовников — это все, что я могу сказать. Раньше ты просто снимался в любовной сцене, и никто не вмешивался. Теперь все изменилось».

В киноиндустрии к координаторам интимных сцен относятся по-разному. Актрисы, в основном, благодарны за возможность более комфортной и безопасной работы, но не все настроены также. Например, актер Шон Бин («Игра престолов») раскритиковал координаторов секс-сцен. По мнению актера, они на съемочной площадке только мешают, нарушая атмосферу.

В свою очередь, слова Бина раскритиковали другие представители индустрии. В защиту работы координаторов интимных сцен выступили Эмма Томпсон, Джеймс Ганн, Шон Ганн, Aмaндa Caйфpeд и Pэйчeл Зeглep.