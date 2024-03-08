Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Майор Гром Игра 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

8 марта, 14:05

1 мин.

Central Partnership показал трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра».
Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Central Partnership опубликовал трейлер фильма «Майор Гром: Игра». Режиссером картины, как и предыдущих частей супергеройской истории, выступил Олег Трофим.

По сюжету «Игры» Сергей Разумовский попал в психиатрическую лечебницу, а Игорь Гром стал местной знаменитостью и жил относительно спокойно до тех пор, пока в Санкт-Петербурге не появился загадочный злодей, называющий себя Призраком.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин и Александр Коломиец.

Картина «Майор Гром: Игра» выйдет в российских кинотеатрах 23 мая.

Фрау, 2024. Премьера российского драмеди «Фрау» состоится 14 марта
Фильмы
1
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Дакота Джонсон не планирует возвращаться к супергеройским фильмам