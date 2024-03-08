Central Partnership показал трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

Central Partnership опубликовал трейлер фильма «Майор Гром: Игра». Режиссером картины, как и предыдущих частей супергеройской истории, выступил Олег Трофим.

По сюжету «Игры» Сергей Разумовский попал в психиатрическую лечебницу, а Игорь Гром стал местной знаменитостью и жил относительно спокойно до тех пор, пока в Санкт-Петербурге не появился загадочный злодей, называющий себя Призраком.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин и Александр Коломиец.

Картина «Майор Гром: Игра» выйдет в российских кинотеатрах 23 мая.