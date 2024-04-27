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Майор Гром Игра 2024: кто снялся, актеры и роли, дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:35

1 мин.

Кто снялся в фильме «Майор Гром: Игра»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
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23 мая в российский прокат выйдет фильм «Майор Гром: Игра», режиссером которого, как и в предыдущих частях этой супергеройской истории, выступил Олег Трофим.

В картине снялись Тихон Жизневский (майор Гром), Александр Сетейкин (напарник майора Грома), Алексей Маклаков (Федор Прокопенко), Любовь Аксенова (Юлия Пчелкина), Сергей Горошко (Сергей Разумовский), Дмитрий Чеботарев (Олег Волков), Константин Хабенский (доктор Вениамин Рубинштейн), Матвей Лыков (Август ван дер Хольт), Ольга Сутулова (Мария Архипова), Андрей Трушин (Отто Шрайбер), Евгений Чебатков (Главарь), Андрей Атлас (Леонид Фролов) и Роман Котков (корреспондент).

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