Появились первые кадры со съемок 5-го сезона сериала «Мажор»

Сегодня, 17:10
«Кинопоиск» сообщил, что в Сочи стартовали съемки пятого сезона сериала «Мажор». События продолжения проекта развернутся после всего происходящего в картине «Мажор в Дубае», премьера которой запланирована на 30 октября этого года.
В центре сюжета проекта — Игорь Соколовский и его агентство «Честные люди», помогающее людям, оказавшимся в сложном положении.
Режиссером пятого сезона «Мажора» выступает Сергей Пикалов («Точка ноль»).
В продолжении проекта снимаются Павел Прилучный, Павел Чинарев, Виталия Корниенко, Лиза Шакира, Мария Золотухина, Антон Шаврин и другие.
Дата выхода пятого сезона «Мажора» пока неизвестна.