Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Мажор 5 сезон съемки: что известно, когда выйдет — Павел Прилучный
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

Появились первые кадры со съемок 5-го сезона сериала «Мажор»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

«Кинопоиск» сообщил, что в Сочи стартовали съемки пятого сезона сериала «Мажор». События продолжения проекта развернутся после всего происходящего в картине «Мажор в Дубае», премьера которой запланирована на 30 октября этого года.

В центре сюжета проекта — Игорь Соколовский и его агентство «Честные люди», помогающее людям, оказавшимся в сложном положении.

Режиссером пятого сезона «Мажора» выступает Сергей Пикалов («Точка ноль»).

Кто снимается в 5-м сезоне сериала «Мажор»

В продолжении проекта снимаются Павел Прилучный, Павел Чинарев, Виталия Корниенко, Лиза Шакира, Мария Золотухина, Антон Шаврин и другие.

Первые кадры со съемок 5-го сезона сериала «Мажор»

Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Фото Кадр со съемок 5-го сезона сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов / Плюс Студия, «Бар Продакшн»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Мажор»

Дата выхода пятого сезона «Мажора» пока неизвестна.

Календарь премьер российских сериалов. Календарь премьер российских сериалов 2025 года

1
Сериалы
Новости холдинга
Каллас призвала Евросоюз нарастить финансовую поддержку Киева
Отцу погибших от отравления детей под Красноярском предъявили окончательное обвинение
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Дюков переизбран на пост президента РФС
Врачи спасли гимнастку Казакову, на которую рухнула 95-килограммовая люстра
Трамп вводит пошлины против Канады, Мексики и Китая. Что пишут СМИ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже