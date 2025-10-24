Фильм «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным выйдет в кинотеатрах 30 октября

30 октября в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Мажор в Дубае». Режиссером картины выступил Егор Чичканов («Елки 11», «И снова здравствуйте!»).

По сюжету лучший друг Мажора Ваня хочет заработать деньги на свою свадьбу и отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако все идет не по плану и Ваня впутывается в криминальную авантюру. Соколовскому приходится лететь спасать друга.

Кто снялся в фильме «Мажор в Дубае»

В картине снялись Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль, Игорь Гулаков, Рауль Мамедов, Эндрю Уинн, Винценц Кифер и Илья Самойлов.