Мажор в Дубае фильм 2025: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

24 октября, 14:35

1 мин.

Фильм «Мажор в Дубае» с Павлом Прилучным выйдет в кинотеатрах 30 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мажор в Дубае», реж. Егор Чичканов, продюсерский центр «Среда», Плюс Студия, BAR Production
Фото Кадр из фильма «Мажор в Дубае», реж. Егор Чичканов, продюсерский центр «Среда», Плюс Студия, BAR Production

30 октября в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Мажор в Дубае». Режиссером картины выступил Егор Чичканов («Елки 11», «И снова здравствуйте!»).

По сюжету лучший друг Мажора Ваня хочет заработать деньги на свою свадьбу и отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако все идет не по плану и Ваня впутывается в криминальную авантюру. Соколовскому приходится лететь спасать друга.

Кто снялся в фильме «Мажор в Дубае»

В картине снялись Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль, Игорь Гулаков, Рауль Мамедов, Эндрю Уинн, Винценц Кифер и Илья Самойлов.

Трейлер фильма «Мажор в Дубае»

Мир больших денег и опасных игр: обзор фильма «Жизнь по вызову»

2
