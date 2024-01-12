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Медиатор 3 сезон: дата выхода, расписание серий, трейлер, актеры, создатели
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Сегодня, 15:30

1 мин.

Дата выхода третьего сезона сериала «Медиатор»: расписание релиза эпизодов

Названы даты релиза всех эпизодов третьего сезона сериала «Медиатор»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медиатор».
Фото Кадр из сериала «Медиатор»
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4 января на платформе START состоялась премьера третьего сезона сериала «Медиатор». Это продолжение российского психологического триллера, по сюжету которого искусный переговорщик становится жертвой манипуляций.

Главные роли в третьем сезоне «Медиатора» исполнили Андрей Бурковский (Андрей Павлов), Ирина Старшенбаум (Марина), Юлия Пересильд (Маша Русанова) и Дарья Мороз (Вера Громова).

Режиссером проекта выступает Артем Аксененко («Туман»), а сценаристами третьего сезона — Екатерина Нарши («Сплит»), Белла Прибылова («Отравленная жизнь»), Иван Угаров («Паук») и Аркадий Высоцкий («Красная зона»).

Расписание выхода эпизодов 3 сезона сериала «Медиатор»

1 серия 4 января
2 серия 11 января
3 серия 18 января
4 серия 25 января
5 серия 1 февраля
6 серия 8 февраля
7 серия 15 февраля
8 серия 22 февраля
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