Дата выхода третьего сезона сериала «Медиатор»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 15:30
4 января на платформе START состоялась премьера третьего сезона сериала «Медиатор». Это продолжение российского психологического триллера, по сюжету которого искусный переговорщик становится жертвой манипуляций.
Главные роли в третьем сезоне «Медиатора» исполнили Андрей Бурковский (Андрей Павлов), Ирина Старшенбаум (Марина), Юлия Пересильд (Маша Русанова) и Дарья Мороз (Вера Громова).
Режиссером проекта выступает Артем Аксененко («Туман»), а сценаристами третьего сезона — Екатерина Нарши («Сплит»), Белла Прибылова («Отравленная жизнь»), Иван Угаров («Паук») и Аркадий Высоцкий («Красная зона»).
|1 серия
|4 января
|2 серия
|11 января
|3 серия
|18 января
|4 серия
|25 января
|5 серия
|1 февраля
|6 серия
|8 февраля
|7 серия
|15 февраля
|8 серия
|22 февраля