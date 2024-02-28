4 сезон «Медиатора»: будет ли продолжение популярного сериала

22 февраля на платформе START завершился третий сезон сериала «Медиатор» с Андреем Бурковским в главной роли.

Психологический триллер рассказывает об искусном переговорщике, оказавшимся жертвой манипуляций. В третьем сезоне главный герой становится объектом интернет-травли. Переговорщик, сильной стороной которого всегда были психологические провокации, находится на этапе переосмысления собственных убеждений.

Премьера первого сезона «Медиатора» состоялась в апреле 2021 года. Тогда сериал высоко оценили не только зрители, но и кинокритики. Второй сезон вышел летом того же года и смог продолжить волну успеха проекта. Долгожданное продолжение психологического триллера про искусного переговорщика вышло лишь в начале этого года.

Будет ли у популярного проекта 4 сезон — неясно, так как официальной информации пока нет. Однако, по данным из открытых источников, фанаты «Медиатора» все-таки могут рассчитывать на продолжение, но не раньше 2025 года.