Стало известно, когда «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в России

Картина Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», мировая премьера которой состоялась 27 сентября, выйдет в России 9 января 2025 года. Проект рассказывает о гениальном архитекторе, который хочет превратить вырождающийся мегаполис в грандиозную столицу мира, но сталкивается с различными препятствиями на своем пути.

В этом году проект мечты Фрэнсиса Форда Копполы (режиссер планировал снять «Мегалополис» с конца 1990-х годов) был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, но провалился в прокате и не нашел ожидаемого отклика у зрителей и критиков.

На Rotten Tomatoes профессиональные рецензенты оценили фильм на 46%. Аудитория была и того строже — от зрителей «Мегалополис» получил всего 35%.

Кто снялся в фильме «Мегалополис»

В картине снялись Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман и Кэтрин Хантер.