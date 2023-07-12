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Сегодня, 13:00

Мелани Гриффит избавилась от татуировки с именем Антонио Бандераса

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Актеры Мелани Гриффит и Антонио Бандерас
Мелани Гриффит и Антонио Бандерас.
Фото Getty Images
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Мелани Гриффит избавилась от татуировки с именем экс-супруга Антонио Бандераса. 65-летняя актриса заменила ее именами своих четверых детей. Об этом 11 июля сообщили на сайте издания «Газета.Ru».

Папарацци обратили внимание, что Мелани Гриффит заменила в татуировке на плече надпись «Антонио» в сердце четырьмя пересекающимися именами своих детей: Дакоты от брака с Доном Джонсоном, Стеллы — ее общей дочери с Бандерасом, Александра, родившегося в браке с актером Стивеном Бауэром, и Джесси — приемного сына актрисы.

Тату-мастер Леонид Изгин рассказал СЭ, какие татуировки делать не стоит. К ним профессиональный художник отнес символы оккультного и сатанинского характера, избитые символы и попсовые картинки, крылатые фразы на латыни прописью (особенно вдоль предплечья), а также ультрамодные тату, которые очень быстро теряют свою актуальность. «Бывает, сначала это очень востребованный тренд. Но впоследствии два пути: либо он станет классикой, либо так же феерично выйдет из моды», — пояснил тату-мастер.

Ранее, 30 мая, мы рассказывали о тату спортсменов, которые лучше не повторять.

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Мода
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