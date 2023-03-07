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Сегодня, 11:40

Мелисса Баррера сыграет в романтической хоррор-комедии «Твой монстр»

Ольга Стрельникова
Фото Кадр из фильма
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По сообщением издания the Hollywood Reporter, Мелисса Баррера, получившая известность благодаря съемкам в фильме «Крик» (дата выхода в России — 23 марта), станет главной героиней романтической комедии ужасов «Твой монстр». Вместе с актрисой в фильме сыграют Томми Дьюи (сериал «Без обязательств», 2015-2018), Эдмунд Донован (сериал «Соври мне», с 2022-го) и Кайла Фостер (сериал «Двойка», 2017-2019; драма «Звоните Джейн», 2021).

Фильм основан на одноименной короткометражке Кэролайн Линди 2019 года и станет ее дебютом в полномасштабном кино. По сюжету жизнь начинающей актрисы Лауры Франко, которую играет Баррера, рушится после диагноза рак и разрыва отношений. Но девушка вновь обретает себя, встретив жуткого и очаровательного Монстра, живущего в шкафу, которого играет Томми Дьюи. «Мелисса и Томми привносят романтику и глубину в свои роли, напоминающие наши любимые классические романтические комедии. Создание этой химии в жанровом мэшапе — это то, чем я очень рада поделиться со зрителями», — рассказала Кэролайн Линди.

Дата выхода фильма пока не оглашается.

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