Вышла первая серия «Месье Спейд» с Клайвом Оуэном

Сегодня, 21:25
На платформе AMC+ стартовал неонуар с Клайвом Оуэном «Месье Спейд», по сюжету которого опытный сыщик расследует убийство монахинь в тихой французской провинции.
Режиссером сериала выступил Скотт Фрэнк («Ход королевы»). Он же, а также Том Фонтана («Борджиа») и Дэшил Хэммет («Перекресток Миллера») отвечают за сценарий.
В проекте снялись Ребекка Рут, Кара Боссом, Оскар Лесаж, Инес Мелаб, Клотильд Молле и Каролин Сиоль.
|1 серия
|14 января
|2 серия
|21 января
|3 серия
|28 января
|4 серия
|4 февраля
|5 серия
|11 февраля
|6 серия
|18 февраля