Создатель «Метода» рассказал, кто сыграет главную женскую роль в 3 сезоне

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В интервью РБК Life режиссер сериала «Метод» Юрий Быков рассказал, что главную женскую роль в третьем сезоне детективно-психологического триллера сыграет Анна Савранская, известная по роли Нади Гориной в спортивной драме «Лед 3».

В продолжении «Метода» Константин Хабенский вернется к роли Родиона Меглина. Паулины Андреевой, которая играла в проекте Есеню Стеклову, в третьем сезоне «Метода» не будет.

Известно, что съемки «Метода 3» начнутся летом этого года, а премьера продолжения проекта запланирована на 2025 год.