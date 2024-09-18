В 3 сезоне «Метода» появится Никита Кологривый

В третьем сезоне «Метода» появится Никита Кологривый. В продолжении проекта актер играет персонажа по прозвищу Зверь.

«Мой любимый жанр — это фэнтези, нуарные детективы, «Город грехов» обожаю. Вот «Метод» мне его напоминает, в том числе интересными персонажами. Мой герой Женя Зверь, например, трикстер. Он заставляет всех остальных героев действовать, он двигатель команды. Считаю, что это такой очень хороший образ современного дикого парня. Он часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям. Поэтому Зверь очень одинок. Не хотел бы я таким быть. И его жестокость мне совершенно неблизка», — рассказал актер.

Ранее стало известно, что главную женскую роль в продолжении «Метода» сыграет Анна Савранская, известная по роли Нади Гориной в спортивной драме «Лед 3».