Метод 3 сезон сериал: дата выхода серий — расписание релиза эпизодов
Фильмы и сериалы

25 октября, 14:00

1 мин.

Дата выхода 3-го сезона сериала «Метод»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Метод», реж. Юрий Быков, Продюсерский центр Среда
Кадр из сериала «Метод», реж. Юрий Быков, Продюсерский центр Среда

20 ноября на «Кинопоиске» пройдет премьера третьего сезона сериала «Метод». В новой главе истории Родион Меглин (Константин Хабенский) будет руководить группой маньяков, а поможет ему в этом студентка-математик Лера (Анна Савранская).

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Метод»

В продолжении проекта снялись Константин Хабенский, Анна Савранская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Егор Кенжаметов, Анна Банщикова, Снежана Самохина, Игорь Черневич и Денис Бургазлиев.

Трейлер 3-го сезона сериала «Метод»

Расписание выхода эпизодов 3-го сезона сериала «Метод»

1 серия 20 ноября
2 серия 20 ноября
3 серия 20 ноября
4 серия 20 ноября
5 серия 18 декабря
6 серия 18 декабря
7 серия 18 декабря
8 серия 18 декабря
Меглин, Метод 3.«Метод 3»: что известно о новом сезоне психологического триллера с Константином Хабенским

Сериалы
