Дата выхода 3-го сезона сериала «Метод»: расписание релиза эпизодов

20 ноября на «Кинопоиске» пройдет премьера третьего сезона сериала «Метод». В новой главе истории Родион Меглин (Константин Хабенский) будет руководить группой маньяков, а поможет ему в этом студентка-математик Лера (Анна Савранская).

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Метод»

В продолжении проекта снялись Константин Хабенский, Анна Савранская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Егор Кенжаметов, Анна Банщикова, Снежана Самохина, Игорь Черневич и Денис Бургазлиев.

Трейлер 3-го сезона сериала «Метод»

Расписание выхода эпизодов 3-го сезона сериала «Метод»