Дата выхода 3-го сезона сериала «Метод»: расписание релиза эпизодов

25 октября, 14:00
20 ноября на «Кинопоиске» пройдет премьера третьего сезона сериала «Метод». В новой главе истории Родион Меглин (Константин Хабенский) будет руководить группой маньяков, а поможет ему в этом студентка-математик Лера (Анна Савранская).
В продолжении проекта снялись Константин Хабенский, Анна Савранская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Егор Кенжаметов, Анна Банщикова, Снежана Самохина, Игорь Черневич и Денис Бургазлиев.
|1 серия
|20 ноября
|2 серия
|20 ноября
|3 серия
|20 ноября
|4 серия
|20 ноября
|5 серия
|18 декабря
|6 серия
|18 декабря
|7 серия
|18 декабря
|8 серия
|18 декабря