Метод исключения фильм 2025: дата выхода в России и трейлер
Фильмы и сериалы

7 ноября, 12:35

1 мин.

«Метод исключения» от режиссера «Олдбоя» выйдет в российских кинотеатрах 4 декабря

Евгений Плитин
Автор
Кадр из фильма «Метод исключения», реж. Пак Чхан-ук, CJ Entertainment
Фото Кадр из фильма «Метод исключения», реж. Пак Чхан-ук, CJ Entertainment

4 декабря в российских кинотеатрах стартуют показы южнокорейского фильма «Метод исключения» от режиссера Пак Чхан-ука («Олдбой»). Мировая премьера картины состоялась 24 сентября.

Работник бумажной компании неожиданно лишился работы, на которой он проработал всю свою жизнь. В отчаянной попытке найти выход, герой разрабатывает гениальный план: избавиться от всех конкурентов за новое место, устраняя их одного за другим.

Кто снялся в фильме «Метод исключения»

В картине снялись такие актеры, как Ли Бён-хон («Игра в кальмара», «Бросок кобры»), Чхве Мин-щик («Олдбой»), Сон Е-джин, Пак Хи-сун, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран, О Даль-су, Чха Сын-вон.

Трейлер фильма «Метод исключения»

Фильму &laquo;Олдбой&raquo;&nbsp;&mdash; 20 лет: интересные факты про ленту.Фильму «Олдбой» — 20 лет: интересные факты про ленту
Фильмы
