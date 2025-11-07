«Метод исключения» от режиссера «Олдбоя» выйдет в российских кинотеатрах 4 декабря

4 декабря в российских кинотеатрах стартуют показы южнокорейского фильма «Метод исключения» от режиссера Пак Чхан-ука («Олдбой»). Мировая премьера картины состоялась 24 сентября.

Работник бумажной компании неожиданно лишился работы, на которой он проработал всю свою жизнь. В отчаянной попытке найти выход, герой разрабатывает гениальный план: избавиться от всех конкурентов за новое место, устраняя их одного за другим.

Кто снялся в фильме «Метод исключения»

В картине снялись такие актеры, как Ли Бён-хон («Игра в кальмара», «Бросок кобры»), Чхве Мин-щик («Олдбой»), Сон Е-джин, Пак Хи-сун, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран, О Даль-су, Чха Сын-вон.