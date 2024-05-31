Мэтт Смит рассказал, почему хотел отказаться от роли в «Докторе Кто»

В интервью Variety Мэтт Смит рассказал, что, после того как его объявили новым Доктором, не все поклонники «Доктора Кто» были этому рады.

«Я шел по улице, и люди говорили: «Не порти Доктора Кто!», потому что понятия не имели, кто я такой», — вспоминал актер.

Смит не был уверен, стоит ли ему соглашаться на роль Доктора, но агент актера сумел его переубедить.

«Мой агент очень быстро сказал: «Ты справишься». Слава богу».

На момент выбора Мэтта Смита на роль Повелителя Времени он был самым молодым актером, которому предстояло воплотить этот образ. Смиту было 27 лет, что не ассоциировалось у аудитории с тем, как обычно представляли Доктора на экране.

К тому же поклонники проекта тяжело переживали уход Дэвида Теннанта, и это накладывало на следующего исполнителя роли Повелителя Времени непосильный груз ожиданий.

Сейчас Доктора в сериале «Доктор Кто» играет Шути Гатва.