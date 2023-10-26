Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

26 октября, 15:00

Мэттью Вон хочет устроить перезапуск «Звездных войн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
Telegram Дзен

В подкасте Happy Sad Confused Мэттью Вон рассказал, что заинтересован в ребуте «Звездных войн». Режиссер хотел бы адаптировать оригинальных персонажей саги для нового поколения: «Все бы сказали, что я буду идиотом, если попробую, но это бы меня только воодушевило. Почему эти герои так неприкосновенны, что с 1977 года их нельзя переделать для новой аудитории?»

Мэттью Вон — большой поклонник космооперы. Вспоминая о создании своего фильма «Аргайл», режиссер объяснял, что стал экранизировать книги о супершпионе с четвертой части, потому что в свое время Джордж Лукас решил начать «Звездные войны» четвертым эпизодом.

Постановщик считает, что для привлечения молодой аудитории нужно показать новые версии старых персонажей, а что касается давних поклонников «ЗВ», Вон уверен, что они это переживут.

Ранее Мэттью Вон рассказал, почему отказался работать над фильмом «Люди Икс. Последняя битва».

Фильмы
5
0
Читайте также
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Василий Подколзин попал в больницу после матча в АХЛ
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Овечкин открыл счет голам в новом сезоне
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Успехи «Лады» в регулярном чемпионате
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший президент SAG-AFTRA назвала запрет наряжаться в персонажей кино и сериалов на Хэллоуин глупой чушью

Спецвыпуски к 60-летию «Доктора Кто» получили даты выхода