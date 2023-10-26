Мэттью Вон хочет устроить перезапуск «Звездных войн»

В подкасте Happy Sad Confused Мэттью Вон рассказал, что заинтересован в ребуте «Звездных войн». Режиссер хотел бы адаптировать оригинальных персонажей саги для нового поколения: «Все бы сказали, что я буду идиотом, если попробую, но это бы меня только воодушевило. Почему эти герои так неприкосновенны, что с 1977 года их нельзя переделать для новой аудитории?»

Мэттью Вон — большой поклонник космооперы. Вспоминая о создании своего фильма «Аргайл», режиссер объяснял, что стал экранизировать книги о супершпионе с четвертой части, потому что в свое время Джордж Лукас решил начать «Звездные войны» четвертым эпизодом.

Постановщик считает, что для привлечения молодой аудитории нужно показать новые версии старых персонажей, а что касается давних поклонников «ЗВ», Вон уверен, что они это переживут.

Ранее Мэттью Вон рассказал, почему отказался работать над фильмом «Люди Икс. Последняя битва».