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Между нами химия сериал: съемки, сюжет и актеры — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

1 мин.

Завершились съемки сериала «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Между нами химия»
Фото Кадр из сериала «Между нами химия»
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Завершились съемки сериала «Между нами химия», главные роли в котором сыграли Александра Бортич и Никита Ефремов. Режиссером драмеди выступила Карина Чувикова («Нина»).

По сюжету проекта водитель такси Таня, узнав о серьезном диагнозе, решает выйти замуж, чтобы о ее детях было кому позаботиться, если болезнь возьмет верх. Найдя надежного человека, главная героиня понимает, что претендентов на эту ответственную роль становится все больше.

Также в актерский состав сериала вошли Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Мирон Проворов и Людмила Юлова.

«Между нами химия» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на телеканале СТС. Дата релиза сериала пока неизвестна.

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