Завершились съемки сериала «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым

Читайте нас в

Завершились съемки сериала «Между нами химия», главные роли в котором сыграли Александра Бортич и Никита Ефремов. Режиссером драмеди выступила Карина Чувикова («Нина»).

По сюжету проекта водитель такси Таня, узнав о серьезном диагнозе, решает выйти замуж, чтобы о ее детях было кому позаботиться, если болезнь возьмет верх. Найдя надежного человека, главная героиня понимает, что претендентов на эту ответственную роль становится все больше.

Также в актерский состав сериала вошли Евгений Сангаджиев, Нелли Уварова, Павел Ворожцов, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Мирон Проворов и Людмила Юлова.

«Между нами химия» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на телеканале СТС. Дата релиза сериала пока неизвестна.