Международная федерация кинопрессы назвала лучший фильм года

Организация FIPRESCI (Federation Internationale de la Presse Cinematographique) озвучила результаты голосования за звание главной картины года. Триумфатором оказалась трагикомедия «Опавшие листья», которая повествует о двух одиноких людях, случайно встретившихся в ночном Хельсинки. Ранее работа финского режиссера Аки Каурисмяки получила Приз жюри Каннского кинофестиваля.

Всего в голосовании принимали участие 669 членов Международной федерации кинопрессы. Среди претендентов на победу значились ленты, вышедшие на экраны после 1 июля 2022 года. FIPRESCI также назвала фильмы, занявшие второе и третье место: ими стали «Банши Инишерина» и «Тар». Любопытно, что обе картины были в числе лидеров по количеству номинации на «Оскар», но не победили ни в одной категории, зато принесли исполнителям главных ролей призы Венецианского кинофестиваля: в прошлом году обладателями кубка Вольпи стали Колин Фаррелл и Кейт Бланшетт.