Warner Bros. Pictures показал первый трейлер фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

Warner Bros. Pictures опубликовал первый трейлер фильма «Микки 17». Режиссером и сценаристом картины выступил Пон Джун-хо («Паразиты»).

Проект, основанный на одноименном научно-фантастическом романе Эдварда Эштона, рассказывает о роботе, который участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм и однажды начинает осознавать свои отличия от других сотрудников.

В фильме снялись Роберт Паттинсон, Тони Коллетт, Наоми Аки, Марк Руффало, Стивен Ян, Энгус Имри, Томас Тургус, Стив Пак, Пэтси Ферран и Дэниэл Хеншэлл.

Трейлер фильма «Микки 17»

Дата выхода фильма «Микки 17»

Премьера «Микки 17» запланирована на 31 января 2025 года.