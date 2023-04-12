Милли Бобби Браун выходит замуж за сына Джона Бон Джови

19-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун получила предложение от своего бойфренда Джейка Бон Джови, сына популярного музыканта. Пара в отношениях уже три года.

В подтверждение своих намерений Милли и Джейк обменялись трогательными признаниями в личных блогах, после чего на них обрушился шквал поздравлений от друзей и поклонников. На пальце актрисы теперь красуется помолвочное кольцо с бриллиантом.