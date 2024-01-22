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Милли Гибсон покинет сериал «Доктор Кто» после первого сезона
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Милли Гибсон покинет сериал «Доктор Кто» после первого сезона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Доктор Кто».
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
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Неожиданные новости для поклонников сериала «Доктор Кто»: Милли Гибсон, исполнительница роли новой спутницы Повелителя Времени Руби Сандей, покинет сериал всего после одного сезона.

Для проекта это необычно. Как правило, спутницы путешествуют с Доктором несколько сезонов (если речь не идет об исключительных случаях вроде камео Кайли Миноуг или героини Кристины де Сузы).

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Причины замены актрисы не раскрываются. Но уже известно, кто придет на смену Милли Гибсон: следующей спутницей Пятнадцатого Доктора (Шути Гатва) станет Варада Сету, известная по роли Синты в сериале «Андор».

В образе Руби Сандей Милли Гибсон дебютровала в рождественском спецвыпуске «Церковь на Руби-роуд». Следующие серии «Доктора Кто» начнут выходить в мае этого года.

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