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Министерство неджентльменских дел: дата выхода в России, где смотреть, рейтинг
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

1 мин.

В России состоялась премьера фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
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Российская премьера фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» вопреки ранее анонсированной отмене все-таки состоялась сегодня, 13 мая.

Кроме того, военный боевик уже доступен для просмотра на стриминговой платформе «Кинопоиск».

Экранизация книги Дэмиена Льюиса рассказывает о специальном отряде, созданном для борьбы против нацистов.

Критики сравнили картину Гая Ричи с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино — не в пользу первого. Тем не менее «Министерство неджентльменских дел» высоко оценили зрители. Например, на Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 93 процента.

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