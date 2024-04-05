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Министерство неджентльменских дел: почему отменили показ в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:05

1 мин.

Минкульт отказал в прокате фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел».
Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»
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25 апреля в российский прокат должна была выйти новая картина Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», однако теперь стало известно, что боевик не получил прокатное удостоверение в РФ. Об этом сообщила компания «Вольга».

Представители компании-дистрибьютора фильма рассказали: «Фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи не получил прокатное удостоверение на выбранную дату на основании подпункта «е» пункта 18 правил выдачи».

В данном подпункте правил выдачи указано, что в документах, поданных для получения прокатного удостоверения, содержатся ошибки. Кроме того, в выбранную лицензиаром дату премьеры выходят несколько фильмов схожей тематики, жанра и/или рассчитанных на одну целевую аудиторию.

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