Стала известна дата выхода «Миньонов 3»

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После того, как кассовые сборы «Гадкого я 4» составили 230 миллионов долларов, Universal и Illumination анонсировали «Миньонов 3» — мировая премьера мультфильма пройдет 30 июня 2027 года.

Сценарий анимационного проекта напишет Брайан Линч («Миньоны: Грювитация»), а постановщиком мультфильма будет Пьер Коффан, в 2014 году номинированный на «Оскар» за «Гадкого я 2».

Коффин также озвучивал Миньонов с момента их первого появления в «Гадком я» 2010 года.

Детали сюжета «Миньонов 3» пока неизвестны.