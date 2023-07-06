«Миссия невыполнима»: Том Круз продолжит сниматься во франшизе до 80 лет

В мировой прокат вышла очередная часть саги об Итане Ханте, получившая название «Смертельная расплата. Часть 1». На днях Том Круз, исполнитель главной роли и один из продюсеров франшизы «Миссия невыполнима», заявил, что пока не планирует ставить точку в этой истории.

В качестве примера актер привел своего коллегу по цеху: «Харрисон Форд — легенда, и думаю, он продолжит в том же духе. У меня есть еще 20 лет, чтобы догнать его. Я надеюсь, что продолжу сниматься в фильмах «Миссия невыполнима» до его возраста», — признался Круз.

Харрисону Форду — 80 лет, а в вышедшей недавно пятой части «Индианы Джонса» актер самостоятельно выполнял некоторые трюки. Крузу — 61, и сейчас в прокате идет седьмая по счету лента из серии «Миссия невыполнима», а восьмая выйдет на экране уже следующим летом.