«Миссия невыполнима»: Том Круз продолжит сниматься во франшизе до 80 лет

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В мировой прокат вышла очередная часть саги об Итане Ханте, получившая название «Смертельная расплата. Часть 1». На днях Том Круз, исполнитель главной роли и один из продюсеров франшизы «Миссия невыполнима», заявил, что пока не планирует ставить точку в этой истории.
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