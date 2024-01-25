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Мистер и миссис Смит 2024: дата выхода, трейлер, сюжет, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:35

1 мин.

На Prime Video выйдет сериал «Мистер и миссис Смит»

Премьера сериала «Мистер и миссис Смит» состоится 2 февраля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Мистер и миссис Смит»
Фото Кадр из сериала «Мистер и миссис Смит»
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2 февраля на платформе Amazon Prime Video пройдет премьера всех эпизодов первого сезона сериала «Мистер и миссис Смит».

Создателями современной версии одноименного боевика 2005 года с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом выступили Франческа Слоан и Дональд Гловер.

В отличие от фильма, в сериале пара шпионов лишь притворяются семьей ради выполнения задания, и только потом их отношения выходят на новый уровень.

Главные роли в проекте исполнили Майя Эрскин, Дональд Гловер, Пол Дано, Джон Туртурро, Михаэла Коэл, Сара Полсон и Александр Скарсгард.

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