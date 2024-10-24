Комедия «Мое собачье дело» выйдет в российский прокат 5 декабря

Сегодня, 20:00
5 декабря в российских кинотеатрах стартуют показы семейной комедии «Мое собачье дело». Режиссером картины выступил Александр Бабаев, известной по работе с такими проектами, как «Наследники. Дар крови», «Тайный Санта» и др.
Сюжет комедии сосредоточен на псе по имени Степка, который отправляется навстречу невероятным приключениям, чтобы спасти жизнь своему хозяину.
В фильме снялись Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев, Анатолий Васильев, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Ксения Крупенина и Виталий Евдокимов.