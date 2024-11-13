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Молодежка Новая смена: новые даты выхода серий — где смотреть сериал
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:05

1 мин.

Изменились даты выхода эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
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Заключительные шесть эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена» выйдут на СТС по новому расписанию. Ранее планировалось выпускать по три серии в течение двух дней, в 20:00, 21:00 и 22:05, а теперь будет выходить по одному эпизоду в день в 20:00 с 13 по 21 ноября.

Сюжет «Новой смены» сосредоточен на хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Помочь «Акулам» пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

Расписание релиза эпизодов финальных эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена»

11 серия 13 ноября, 20:00
12 серия 14 ноября, 20:00
13 серия 18 ноября, 20:00
14 серия 19 ноября, 20:00
15 серия 20 ноября, 20:00
16 серия 21 ноября, 20:00
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