Изменились даты выхода эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена»

Сегодня, 17:05
Заключительные шесть эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена» выйдут на СТС по новому расписанию. Ранее планировалось выпускать по три серии в течение двух дней, в 20:00, 21:00 и 22:05, а теперь будет выходить по одному эпизоду в день в 20:00 с 13 по 21 ноября.
Сюжет «Новой смены» сосредоточен на хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Помочь «Акулам» пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.
|11 серия
|13 ноября, 20:00
|12 серия
|14 ноября, 20:00
|13 серия
|18 ноября, 20:00
|14 серия
|19 ноября, 20:00
|15 серия
|20 ноября, 20:00
|16 серия
|21 ноября, 20:00