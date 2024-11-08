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Молот ведьм сериал 2024: дата выхода серий — трейлер и расписание
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:15

1 мин.

Стартовал сериал «Молот ведьм»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молот ведьм», реж. Евгений Бедарев / START, Okko
Фото Кадр из сериала «Молот ведьм», реж. Евгений Бедарев / START, Okko
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На платформах START и Okko вышли первые два эпизода сериала «Молот ведьм» режиссера Евгения Бедарева («Домовой»). Действие проекта разворачивается в маленьком городе Калязин, где существует секретный институт, в котором изучают магию.

По сюжету «Молота ведьм» колдунья, которую называют Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории и хочет отомстить людям за свое заключение, превратив их в сказочных существ.

Кто снялся в сериале «Молот ведьм»

В проекте снялись Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Елизавета Юрьева, Андрей Шарков, Юлия Галкина, Андрей Карако, Люся Чеботина и Сергей Шароватов.

Трейлер сериала «Молот ведьм»

Расписание выхода эпизодов сериала «Молот ведьм»

1 серия 2 ноября
2 серия 2 ноября
3 серия 9 ноября
4 серия 9 ноября
5 серия 16 ноября
6 серия 16 ноября
7 серия 23 ноября
8 серия 23 ноября
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