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Монастырь 2 сезон: что известно, когда выйдет — Марк Эйдельштейн
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:00

1 мин.

Начались съемки 2-го сезона сериала «Монастырь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Монастырь», реж. Сергей Попов / «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Монастырь», реж. Сергей Попов / «Кинопоиск»
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«Кинопоиск» сообщил, что стартовали съемки второго сезона сериала «Монастырь». Режиссером продолжения проекта выступает Сергей Попов.

«Как и прежде, главная тема сериала — вера, а точнее, испытание веры, причем не только в Бога. Каждый персонаж верит во что-то свое. И через это испытание проходят все герои», — рассказал постановщик.

Сюжет второго сезона сосредоточен на выросшем в монастыре Юре (Марк Эйдельштейн), который отправляется в Москву.

«Я впервые работаю с такой длинной дистанцией путешествия героя. Мне интересно попробовать поэтапно и внимательно проследить, как современный мир забирает у человека самого себя», — объяснил Эйдельштейн.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Монастырь»

В продолжении проекта снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Светлана Иванова, Диана Енакаева, Влада Лукина, Полина Маликова и Игорь Верник.

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Монастырь»

Второй сезон сериала «Монастырь» выйдет в 2025 году. Точная дата релиза продолжения проекта пока неизвестна.

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