Монтаж фильма о футболисте Черенкове находится в заключительной стадии

31 октября состоится премьера фильма «Федя. Народный футболист» о жизни полузащитника Федора Черенкова, сообщается в Telegram-канале фильма.

«Ровно год назад мы били тарелку! Сейчас картина в стадии постпродакшн: спецэффекты, компьютерный монтаж, озвучание. И все ближе премьера», — говорится в сообщении.

Ранее фильм о Черенкове был презентован на ПМЭФ-2024. Изначально премьера фильма должна была пройти 7 ноября.

Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. В ходе карьеры он выступал за «Спартак», «Ред Стар» и сборную СССР.