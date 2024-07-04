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Монтаж фильма о футболисте Черенкове находится в заключительной стадии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:42

1 мин.

Монтаж фильма о футболисте Черенкове находится в заключительной стадии

Сергей Разин
корреспондент
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31 октября состоится премьера фильма «Федя. Народный футболист» о жизни полузащитника Федора Черенкова, сообщается в Telegram-канале фильма.

«Ровно год назад мы били тарелку! Сейчас картина в стадии постпродакшн: спецэффекты, компьютерный монтаж, озвучание. И все ближе премьера», — говорится в сообщении.

Ранее фильм о Черенкове был презентован на ПМЭФ-2024. Изначально премьера фильма должна была пройти 7 ноября.

Сергей Шишкарев. Сергей Шишкарев: «Федя. Народный футболист» — фильм, который удивит многих"

Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. В ходе карьеры он выступал за «Спартак», «Ред Стар» и сборную СССР.

Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
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