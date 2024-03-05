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Морозко сериал 2024: дата выхода серий, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

5 марта, 18:45

1 мин.

Дата выхода сериала «Морозко»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Морозко».
Фото Кадр из сериала «Морозко»
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6 марта на платформе Okko состоится премьера многосерийной комедийной драмы «Морозко» с Аглаей Тарасовой в главной роли.

Главная героиня Рита успешная с виду девушка, которая глубоко несчастна внутри. Ей не нравится ее работа, у нее нет отношений, друзей и близких. По сюжету она узнает страшный диагноз, который, казалось бы, должен окончательно убить все надежды на счастье. Однако он становится отправной точкой к ее исцелению, избавлению от страхов и поиску настоящей любви.

В сериале снялись Аглая Тарасова, Никита Ефремов, Алиса Руденко, Николай Наумов, Виктор Логинов, Андрей Федорцов, Гоша Куценко, Геннадий Масленников, Евгений Городницкий и Елизавета Гончаренко.

Расписание релиза эпизодов сериала «Морозко»

1 серия 6 марта
2 серия 6 марта
3 серия 13 марта
4 серия 20 марта
5 серия 27 марта
6 серия 3 апреля
7 серия 10 апреля
8 серия 17 апреля
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