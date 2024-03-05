Дата выхода сериала «Морозко»: расписание релиза эпизодов

6 марта на платформе Okko состоится премьера многосерийной комедийной драмы «Морозко» с Аглаей Тарасовой в главной роли.

Главная героиня Рита — успешная с виду девушка, которая глубоко несчастна внутри. Ей не нравится ее работа, у нее нет отношений, друзей и близких. По сюжету она узнает страшный диагноз, который, казалось бы, должен окончательно убить все надежды на счастье. Однако он становится отправной точкой к ее исцелению, избавлению от страхов и поиску настоящей любви.

В сериале снялись Аглая Тарасова, Никита Ефремов, Алиса Руденко, Николай Наумов, Виктор Логинов, Андрей Федорцов, Гоша Куценко, Геннадий Масленников, Евгений Городницкий и Елизавета Гончаренко.

Расписание релиза эпизодов сериала «Морозко»