Ведутся переговоры о съемках следующих двух фильмов о «Мстителях»

Сегодня, 13:15
The Hollywood Reporter сообщает, что кинорежиссеры братья Руссо ведут переговоры о съемках следующих двух фильмов о «Мстителях».
Для MCU постановщики сняли картины «Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние» и две финальные части «Мстителей».
Пока переговоры находятся на ранней стадии.
Недавно сообщалось, что режиссером новой части «Мстителей» может стать Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»), а братья Руссо сами предлагали себя Marvel в качестве постановщиков, но студия не заинтересовалась.
Премьера пятых «Мстителей» запланирована на 2026 год, а шестых — на 2027-й.