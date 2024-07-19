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Мстители 5 и 6: что известно, когда выйдут — братья Руссо и переговоры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:15

1 мин.

Ведутся переговоры о съемках следующих двух фильмов о «Мстителях»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители: Финал»
Фото Кадр из фильма «Мстители: Финал»
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The Hollywood Reporter сообщает, что кинорежиссеры братья Руссо ведут переговоры о съемках следующих двух фильмов о «Мстителях».

Для MCU постановщики сняли картины «Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние» и две финальные части «Мстителей».

Пока переговоры находятся на ранней стадии.

Недавно сообщалось, что режиссером новой части «Мстителей» может стать Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»), а братья Руссо сами предлагали себя Marvel в качестве постановщиков, но студия не заинтересовалась.

Премьера пятых «Мстителей» запланирована на 2026 год, а шестых — на 2027-й.

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