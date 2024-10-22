Съемки фильма «Мстители: Судный день» начнутся весной 2025 года

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В интервью Collider режиссер Джо Руссо рассказал, что съемки фильма «Мстители: Судный день» начнутся весной следующего года.

Для написания сценария картины был привлечен Стивен Макфили, а режиссировать «Судный день» будут братья Руссо («Мстители: Финал»).

Ранее Пятая и Шестая фазы Marvel должны были строиться вокруг Канга Завоевателя, но исполнитель роли суперзлодея Джонатан Мэйджерс покинул киновселенную, после того как его признали виновным в нападении и преследовании.

MCU была вынуждена пойти другим путем. Картина, изначальное название которой было «Династия Канга», получила подзаголовок «Судный день», а главной угрозой Мстителей стал Доктор Дум, образ которого воплотит Роберт Дауни-младший.

Когда выйдет фильм «Мстители: Судный день»

Премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на 1 мая 2026 года.