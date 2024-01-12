Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Мультсериал Гримсбург: сюжет, трейлер, расписание серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:45

1 мин.

Вышел новый комедийный мультсериал «Гримсбург»

Мария Маковей
Автор
Фото Кадр из мультсериала «Гримсбург»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Гениальный детектив Марвин Флейт способен поймать клоуна-каннибала, распутать самое сложное дело, но он никак не может разобраться в собственной семье. Герой возвращается в город Гримсбург, он твердо намерен помириться с бывшей женой и попробовать наладить отношения с сыном, которого совершенно не знает. Но Гримсбург — не простой город, здесь у каждого не один, а несколько скелетов в шкафу.

Создатели анимационного сериала «Гримсбург» — Кэтлан МакКлелланд и Мэттью Шлиссел. Главного героя озвучил звезда «Безумцев» Джон Хэмм. Премьера первой серии состоялась 7 января 2024 года.

Трейлер мультсериала «Гримсбург»

Даты выхода серий (известные на данный момент):

  • 1 серия — 7 января;
  • 2 серия — 18 февраля;
  • 3 серия — 18 февраля.
Мультфильмы
Сериалы
1
0
Новости холдинга
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
Медведев назвал размещение британский войск на Украине объявлением войны России
Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ