Вышел новый комедийный мультсериал «Гримсбург»

Гениальный детектив Марвин Флейт способен поймать клоуна-каннибала, распутать самое сложное дело, но он никак не может разобраться в собственной семье. Герой возвращается в город Гримсбург, он твердо намерен помириться с бывшей женой и попробовать наладить отношения с сыном, которого совершенно не знает. Но Гримсбург — не простой город, здесь у каждого не один, а несколько скелетов в шкафу.

Создатели анимационного сериала «Гримсбург» — Кэтлан МакКлелланд и Мэттью Шлиссел. Главного героя озвучил звезда «Безумцев» Джон Хэмм. Премьера первой серии состоялась 7 января 2024 года.

Трейлер мультсериала «Гримсбург»

Даты выхода серий (известные на данный момент):