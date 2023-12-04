Какая музыка звучит в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сегодня, 19:35
Платформы Wink и START представили первые несколько эпизодов проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Помимо сюжета, который не смог оставить аудиторию равнодушной, в сериале много хорошей музыки.
В «Крови на асфальте» звучат не только треки старой эпохи русского рока или эстрадные хиты 80-х и 90-х, но и современная музыка. Например, электронный хип-хоп-дуэт АИГЕЛ: в сериале можно услышать их песню «Пыяла» (в переводе с татарского «стекло») из одноименного альбома.
Сейчас этот трек занимает первое место в списке самых прослушиваемых песен в Apple Music, а еще он удерживает лидирующие позиции среди наиболее популярных композиций мира по версии приложения Shazam.