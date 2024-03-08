Вышел трейлер фильма «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй

16 марта состоится премьера драмы «Мысль о тебе». Режиссером фильма выступил Майкл Шоуолтер («Осторожно, спойлер!»), а сценарий фильма написала Дженнифер Уэстфелдт («Первая леди»).

Сюжет проекта сосредоточен на 40-летней Софи, переживающей предательство мужа и развод. Ко всему прочему он не смог отвезти их дочь-подростка на музыкальный фестиваль «Коачелла». Тогда Софи сама поехала туда с ребенком и встретила солиста популярного бой-бэнда August Moon.

В фильме снялись Энн Хэтэуэй, Николас Голицын, Элла Рубин, Энни Мумоло, Рейд Скотт, Перри Мэттфелд и Джордан Холл.

Премьера картины «Мысль о тебе» пройдет 16 марта на фестивале SXSW, а цифровой релиз фильма стоит ожидать 2 мая на платформе Amazon Prime Video.