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Мысль о тебе 2024: когда выйдет, о чем фильм, кто снялся, где смотреть
Фильмы и сериалы

15 марта, 20:20

1 мин.

Романтическая комедия «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй выйдет в цифре 2 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мысль о тебе».
Фото Кадр из фильма «Мысль о тебе»
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Завтра, 16 марта, на фестивале SXSW покажут фильм «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй. Его премьера в цифре ожидается 2 мая на Amazon Prime Video.

По сюжету проекта 40-летняя Софи переживает предательство мужа и развод. После того, как он не смог отвезти их дочь-подростка на музыкальный фестиваль «Коачелла», Софи сама поехала туда с ребенком и встретила солиста популярного бой-бэнда August Moon.

В картине «Мысль о тебе» также снялись Николас Голицын, Элла Рубин, Энни Мумоло, Рейд Скотт, Перри Мэттфелд и Джордан Холл.

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