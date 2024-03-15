Романтическая комедия «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй выйдет в цифре 2 мая

Завтра, 16 марта, на фестивале SXSW покажут фильм «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй. Его премьера в цифре ожидается 2 мая на Amazon Prime Video.

По сюжету проекта 40-летняя Софи переживает предательство мужа и развод. После того, как он не смог отвезти их дочь-подростка на музыкальный фестиваль «Коачелла», Софи сама поехала туда с ребенком и встретила солиста популярного бой-бэнда August Moon.

В картине «Мысль о тебе» также снялись Николас Голицын, Элла Рубин, Энни Мумоло, Рейд Скотт, Перри Мэттфелд и Джордан Холл.