Музыка из сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: список треков

На платформах Wink и «Кинопоиск» вышли первые три эпизода сериала «На автомате». Проект со Славой Копейкиным рассказывает о братьях, которые, мечтая разбогатеть, начинают продавать оружие в даркнете.
Одной из отличительных черт сериала стала музыка. В «На автомате» звучат песни Егора Летова и Владимира Преснякова. Кроме того, в проекте можно услышать треки интересных андеграундных групп.
Песни из сериала «На автомате»
- Страх одиночества — полет;
- pluxurypurp — сны забудут;
- Владимир Пресняков — Острова;
- Glwzbll — Untitled #13;
- THE DAWLESS, BATO — ART BOY;
- Сергей Лемешев, Борис Хайкин, Оркестр Большого театра, Петр Ильич Чайковский — Евгений Онегин, соч. 24, действие II картина 2: Ария Ленского «Куда, куда, куда вы удалились?»;
- dawg, Integro — G. O. D;
- Alex Ricellow — High Speed;
- Alex Ricellow — Only You;
- Alex Ricellow — Тебе лучше не знать, где я;
- Анна Бутурлина — Этот мир придуман не нами (из к/ф «Женщина, которая поет»);
- небо над головой — Кто сказал, что будет легко?;
- Второй Ка — Бумеранг;
- cold carti — человеку нужен человек;
- Alex Ricellow — Feelings;
- Alex Ricellow — На все случаи жизни;
- передоз чувств — мы с тобой похожи;
- передоз чувств — проглоти мою любовь;
- BRTS — Red Senseyes;
- Пермский Край — Мечта;
- Trust True, MAKSIMOVNA — Clown;
- Beautiful Boys — Меня волнуешь только ты;
- Dobranotch, FJN — Longa (FJN Remix);
- Kasha — Цыгане;
- страх одиночества — заболела;
- Alex Ricellow — Your Depression Feelings;
- Alex Ricellow — To Go Home;
- передоз чувств — любовь и подъезд;
- Егор Летов — Все как у людей;
- масло черного тмина — слишком;
- Пермский Край — Дорогой Человек;
- Никита — Улетели навсегда;
- Alex Ricellow — I Don't Want to Know You Anymore;
- небо над головой — Летний дождь;
- Alex Ricellow — Last Day.