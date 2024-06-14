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На автомате 2024: музыка из сериала — список песен из сериала
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Сегодня, 17:50

2 мин.

Музыка из сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: список треков

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «На автомате»
Фото Кадр из сериала «На автомате»
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На платформах Wink и «Кинопоиск» вышли первые три эпизода сериала «На автомате». Проект со Славой Копейкиным рассказывает о братьях, которые, мечтая разбогатеть, начинают продавать оружие в даркнете.

На&nbsp;автомате, 2024. Дата выхода сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: расписание релиза эпизодов

Одной из отличительных черт сериала стала музыка. В «На автомате» звучат песни Егора Летова и Владимира Преснякова. Кроме того, в проекте можно услышать треки интересных андеграундных групп.

Песни из сериала «На автомате»

  • Страх одиночества — полет;
  • pluxurypurp — сны забудут;
  • Владимир Пресняков — Острова;
  • Glwzbll — Untitled #13;
  • THE DAWLESS, BATO — ART BOY;
  • Сергей Лемешев, Борис Хайкин, Оркестр Большого театра, Петр Ильич Чайковский — Евгений Онегин, соч. 24, действие II картина 2: Ария Ленского «Куда, куда, куда вы удалились?»;
  • dawg, Integro — G. O. D;
  • Alex Ricellow — High Speed;
  • Alex Ricellow — Only You;
  • Alex Ricellow — Тебе лучше не знать, где я;
  • Анна Бутурлина — Этот мир придуман не нами (из к/ф «Женщина, которая поет»);
  • небо над головой — Кто сказал, что будет легко?;
  • Второй Ка — Бумеранг;
  • cold carti — человеку нужен человек;
  • Alex Ricellow — Feelings;
  • Alex Ricellow — На все случаи жизни;
  • передоз чувств — мы с тобой похожи;
  • передоз чувств — проглоти мою любовь;
  • BRTS — Red Senseyes;
  • Пермский Край Мечта;
  • Trust True, MAKSIMOVNA — Clown;
  • Beautiful Boys — Меня волнуешь только ты;
  • Dobranotch, FJN — Longa (FJN Remix);
  • Kasha — Цыгане;
  • страх одиночества — заболела;
  • Alex Ricellow — Your Depression Feelings;
  • Alex Ricellow — To Go Home;
  • передоз чувств — любовь и подъезд;
  • Егор Летов — Все как у людей;
  • масло черного тмина — слишком;
  • Пермский Край — Дорогой Человек;
  • Никита Улетели навсегда;
  • Alex Ricellow — I Don't Want to Know You Anymore;
  • небо над головой — Летний дождь;
  • Alex Ricellow — Last Day.
На&nbsp;автомате, 2024&nbsp;&mdash; Слава Копейкин. Слава Копейкин рассказал о съемках интимных сцен в сериале «На автомате»
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