Музыка из сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: список треков

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На платформах Wink и «Кинопоиск» вышли первые три эпизода сериала «На автомате». Проект со Славой Копейкиным рассказывает о братьях, которые, мечтая разбогатеть, начинают продавать оружие в даркнете.

Одной из отличительных черт сериала стала музыка. В «На автомате» звучат песни Егора Летова и Владимира Преснякова. Кроме того, в проекте можно услышать треки интересных андеграундных групп.

Песни из сериала «На автомате»