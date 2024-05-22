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На автомате сериал 2024: дата выхода и расписание серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Дата выхода сериала «На автомате» со Славой Копейкиным: расписание релиза эпизодов

В июне на Wink выйдет сериал «На автомате» со Славой Копейкиным
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «На автомате»
Фото Кадр из сериала «На автомате»
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5 июня на платформах Wink и Кинопоиск пройдет премьера сериала Бориса Акопова («Кэт») «На автомате».

По сюжету проекта скучная жизнь братьев-подростков Ромы и Жени начинает играть яркими красками после того, как они решают продать автоматы в даркнете.

В сериале сыграли Слава Копейкин, Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов и Иван Добронравов.

Расписание релиза эпизодов сериала «На автомате»

1 серия 5 июня
2 серия 5 июня
3 серия 12 июня
4 серия 19 июня
5 серия 26 июня
6 серия 3 июля
7 серия 10 июля
8 серия 17 июля
Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Где еще снимались актеры из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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