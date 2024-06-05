Стартовал криминальный сериал «На автомате» со Славой Копейкиным

На платформах Wink и Кинопоиск стартовал криминальный сериал Бориса Акопова «На автомате» со Славой Копейкиным. На данный момент для просмотра доступны первые два эпизода проекта.

По сюжету ничем не выдающиеся будни братьев-подростков Ромы и Жени становятся гораздо насыщеннее после того, как они решают продать автоматы в даркнете.

В сериале снялись Слава Копейкин, Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов и Иван Добронравов.

Премьера третьего эпизода сериала «На автомате» пройдет 12 июня.