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На автомате сериал 2024: трейлер и дата выхода, Слава Копейкин, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:10

1 мин.

Вышел трейлер сериала «На автомате» со Славой Копейкиным

Премьера сериала «На автомате» со Славой Копейкиным состоится 5 июня
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «На автомате»
Фото Кадр из сериала «На автомате»
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Wink опубликовал трейлер сериала «На автомате», главную роль в котором сыграл Слава Копейкин («Слово пацана»). Режиссером проекта выступил Борис Акопов («Кэт»).

По сюжету жизнь братьев-подростков Ромы и Жени резко меняется после того, как они решают продать автоматы в даркнете.

В проекте также снялись Денис Косиков, Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов и Иван Добронравов.

Премьера сериала «На автомате» пройдет 5 июня на платформах Wink и «Кинопоиск».

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